حالة الطقس اليوم الاثنين 8-8-2022 في مصر.. مائل للحرارة ليلًا وأمطار على حلايب

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فهي حارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

أمطار

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 35، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 37، والصغرى 23.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.