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حالة الطقس اليوم الاثنين 8-11-2021 في مصر.. شبورة كثيفة وبرودة ليلًا

رياح معتدلة
دعاء محمود 12:48 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21 12:48 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الاثنين، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من 5 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شبورة، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

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ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 29، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 19.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 30، والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و 19 للصغري.

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بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 17.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

استقرار الأحوال الجوية

الاستقرار في الأحوال الجوية هو سمة الفترة الحالية والقادمة حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

كما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

نصائح ضرورية خلال هذه الفترة:

يرجي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة.

ويجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.

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بقلم دعاء محمود

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