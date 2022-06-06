حالة الطقس اليوم الاثنين 6-6-2022 في مصر.. حار نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مساءا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد، بأن هناك شبورة مائية صباحًا خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

الطقس

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

ولفتت الأرصاد، إلى أنه يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الجنوب.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 34، والصغرى 21.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 39، والصغرى 24.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.