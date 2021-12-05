حالة الطقس اليوم الاثنين 6-12-2021 في مصر.. أمطار وبرودة ليلًا

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين، لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك فرص لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجود أتربة عالقة نهارًا.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، شبورة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارً، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأترية على أقصي غرب البلاد.

وتسقط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 22، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 14.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

درجات الحرارة والطقس

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 12.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و 12 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 26 للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 25، والصغرى 11.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية غربية.

ظاهرة الودق

تعرف ظاهرة الودق انها من الظواهر النادرة ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

تعريف ظاهرة الودق

عرفت هيئة الأرصاد الجوية، ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر )وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة .وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجارالصغير).