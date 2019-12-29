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حالة الطقس اليوم الاثنين 30 ديسمبر.. رياح مثيرة للرمال وأمطار على السواحل الشمالية

أصدرت الأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط منذ الاثنين إلي الثلاثاء 31 ديسمبر
دعاء محمود 12:22 ص, الأثنين, 30 ديسمبر 19 12:22 ص, الأثنين, 30 ديسمبر 19

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تكون حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين، مائلة للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئة علي جنوب الصعيد نهاراً، شديدة البرودة ليلاً تصل إلي حد الصقيع في وسط سيناء.

حالة الطقس في مصر الاثنين تشهد رياحا جنوبية غربية

حالة الطقس في مصر تشهد ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي أغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد الجوية تطلق إنذارا خاصا بالبحر المتوسط

وأصدرت الأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط منذ الاثنين إلي الثلاثاء 31 ديسمبر، حيث تضطرب الملاحة البحرية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار، وارتفاع الموج يتراوح من مترين ونصف إلي 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلي شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات مصر.

المدينة الصغري العظمي
القاهرة 11 18
الاسكندريه 08 16
بورسعيد 11 17
مرسي مطروح 09 16
شرم الشيخ 13 24
مرسي علم 15 22
الغردقة 10 22
طابا 12 18
نويبع 14 20
الأقصر 07 20
أسوان 08 22
الوادي الجديد 04 19
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بقلم دعاء محمود

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