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حالة الطقس اليوم الاثنين 3-1-2022 في مصر.. شبورة تصل لحد الضباب

أمطار على القاهرة
دعاء محمود 12:52 ص, الأثنين, 3 يناير 22 12:52 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواءً معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة كثيفة، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

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وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شبورة كثيفة، شديدة البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 12.

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درجات الحرارة
درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 18، والصغرى 10 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18، والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 22 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 19 درجة للعظمى، و 09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 19 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى 09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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