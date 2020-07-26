حالة الطقس اليوم الاثنين 27-7-2020 في مصر: حار وأمطار رعدية على جنوب البلاد

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، طقسًا حارا رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وذلك علي مدن القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحد الفاصل المداري(ITCZ) الذي يفصل بين الكتلة الشمالية الجافة والكتلة الجنوبية الرطبة، هو حزام ماطر حول الكرة الأرضية باكملها ويلعب دورا كبيرا في التغيرات المناخية. خرائط الرياح

وتابعت الهيئة أنه علي غير العادة يتقدم هذا الحد شمالا ليصل إلي حدود الجمهورية ليصحب كمية من السحب المتوسطة إلي جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلي متوسطة علي الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي للبلاد عند أسوان وحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الاحمر والمدن المطلة علي ساحل البحر الأحمر بداية من اليوم.

حالة الطقس علي جنوب سيناء

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من الجنوب. خرائط الطقس

2.5 متر ارتفاع الموج على البحر الأحمر

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم الإثنين في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و27 للصغري.

الرطوبة النسبية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و55 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.