حالة الطقس اليوم الاثنين 25-4-2022 في مصر.. القاهرة تسجل 31 درجة عظمى

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الاثنين، حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وحلايب وشلاتين.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 16.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 17.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الربيع

هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، إذ يتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة على معظم المدن خلال تلك الفترة.

وأكدت الأرصاد، أن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجة الى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو مايعرف برياح الخماسين.

وتتكون رياح الخماسين خلال فصل الربيع من رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب تلك الحالة موجات شديدة الحرارة.

إذ يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد