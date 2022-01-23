حالة الطقس اليوم الاثنين 24-1-2022 في مصر.. شديد البرودة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الاثنين، باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 15، والصغرى 07، وفي الإسكندرية العظمى 15، والصغرى 07.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 15، والصغرى 07 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 14، والصغرى 04.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى، و08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 17 درجة للعظمى، و 05 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 19 للعظمى، و06 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 16، والصغرى 05.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

المرتفع الجوى

المرتفع الجوى دائما ما يرتبط بالاستقرار فالأحوال الجوية كما لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية.

وبالرغم من ذلك فإن المرتفع الجوى يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التى ممكن أن تصل إلى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، وهذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوى ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح.

كما يعمل المرتفع الجوى كمظله حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.