حالة الطقس اليوم الاثنين 23-5-2022 في مصر.. حار نهارًا ورياح

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواءً حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 18.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 18.

درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمى، و22 للصغرى، وسوهاج العظمى 33، والصغرى 20.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات آسيا، وأفريقيا وأوروبا.

يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.