حالة الطقس اليوم الاثنين 22-5-2023 في مصر.. رياح مثيرة للأتربة على كافة الأنحاء

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة على الشمال، وأمطار خفيفة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 32 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 18 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و23 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمى، و20 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، 18 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الربيع

هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، إذ يتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة على معظم المدن خلال تلك الفترة.

وأكدت الأرصاد، أن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجة الى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو مايعرف برياح الخماسين.

وتتكون رياح الخماسين خلال فصل الربيع من رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب تلك الحالة موجات شديدة الحرارة.

أيضا يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.