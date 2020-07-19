حالة الطقس اليوم الاثنين 20-7-2020 في مصر: تحذيرات من الشبورة صباحًا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحًا، موضحة أن حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

انخفاض في الرؤية الأفقية

وأوضحت الهيئة أن آخر إصدارات النماذج العددية توضح زيادة الرطوبة النسبية علي شمال البلاد حتي القاهرة في ساعات الصباح الأولى من اليوم، حيث تنخفض معها الرؤية الأفقية وسرعان ما تتحسن مع شروق الشمس، منوهة بضرورة توخي الحذر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. اصدارات النماذج العددية

معتدل نهارًا لطيف ليلًا علي السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تشير خرائط الطقس أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأشارت الهيئة إلي أن المرتفع الأزوري والذي يكون في أغلب الأحيان رطب و منخفض الحرارة يؤثر علي وسط وغرب أوروبا وإفريقيا وحتي غرب مصر، لذلك تتمتع السواحل الشمالية الغربية بطقس معتدل دائما إذا ما أثرت عليه هذه الكتلة الهوائية.

تأثير منخفض الهند علي البلاد

فيما يكون منخفض الهند مندمج مع منخفض السودان حيث يمتد من قارة آسيا إلي افريقيا مرورا بشرق مصر، حيث يؤدي إلي ارتفاع نسبتي الحرارة والرطوبة وهي السمة الغالبة خلال فصل الصيف علي سيناء والدلتا والقاهرة، وتنخفض الرطوبة علي محافظات الصعيد.

وأضافت الهيئة أن طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الإثنين في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة في مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.