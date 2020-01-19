حالة الطقس اليوم الاثنين 20-1-2020.. مائل للبرودة واضطراب بالملاحة

تساقط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة

يشهد طقس اليوم الاثنين، تساقطًا للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية.

كما تؤدي حركة الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية علي البحرين الأحمر والمتوسط، ويتراوح ارتفاع الموج في الأخير من 2.5 إلى 3 أمتار، أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر فيتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.