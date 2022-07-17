حالة الطقس اليوم الاثنين 18-7-2022 في مصر.. شديدة الحرارة نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على السواحل الغربية

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة في المساء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

نسب الرطوبة

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 36، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 38، والصغرى 22.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد أن هناك اختلافًا بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.