حالة الطقس اليوم الاثنين 18-4-2022 في مصر.. حار نهارًا ورياح على القاهرة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الاثنين، حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة، ونشطة على الوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، وأجواء مشمسة، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و25 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 41، والصغرى 24.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى.

لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.