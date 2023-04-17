حالة الطقس اليوم الاثنين 17-4-2023 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، وأتربة عالقة نهارًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 33 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31 درجة، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 16 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و 20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 34، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمى، و18 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.