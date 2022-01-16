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حالة الطقس اليوم الاثنين 17-1-2022 في مصر.. أمطار على القاهرة

شديد البرودة ليلًا
دعاء محمود 12:05 ص, الأثنين, 17 يناير 22 12:05 ص, الأثنين, 17 يناير 22

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الاثنين، باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

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حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 15، والصغرى 09، وفي الإسكندرية العظمى 15، والصغرى 10.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 09 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 15، والصغرى 04.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 17 درجة للعظمى، و08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 17 درجة للعظمى، و 06 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 17 للعظمى، و08 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 16، والصغرى 06.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ثوران بركان هونجا تونجا

سجلت المحطات المناخية بجزيرة تونجا ارتفاعا وجيزا في قيم الضغط الهواء حيث وصلت صدمة الموجة إلى نيوزيلندا ويشبه ثوران هذا البركان الانشطار النووي حيث وصل اندفاع الهواء إلى 20 كم فوق سطح البحر.

وبدأت الجهات بإصدار انذارات لنشاط تسونامي في أعقاب ثوران تونجا؛ ومن المتوقع ان تشهد السواحل الشمالية والشرقية لنيوزولاندا تيارات قوية وغير عادية ولا يمكن التنبؤ بارتفاع الأمواج على الشاطئ.

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بقلم دعاء محمود

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