حالة الطقس اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر

يتوقع خبراء أن تكون حالة الطقس اليوم الاثنين دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا على معظم محافظات مصر، مع حركة رياح خفيفة تصل الى معتدلة ، وشبورة صباحا على القاهرة الكبرى.

وتشهد منطقة الوجه البحري طقساُ مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحا وحركة رياح خفيفة.

حالة الطقس شديدة البرودة ليلاً علي أغلب الأنحاء

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة.

بينما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافء نهارا وشديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

أما طقس شمال الصعيد دافء نهاراً وشديد البرودة ليلا مع شبورة صبتاحا على بعض المناطق.

كما تتعرض جنوب الصعيد الى طقس حار نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح خفيفة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بينما حالة الطقس بالنسبة للبحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الامواج بها إلى 1.5 و2 متر.

أما البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة إلى مضطربة وترتفع الأمواج بها من 2 إلى 2.5 متر مع حركة رياح شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة اليوم

أما درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27 والغردقة الصغرى 17 والعظمى 28.