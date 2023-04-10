حالة الطقس اليوم الاثنين 10-4-2023 في مصر.. منخفض جوى على البلاد

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدن القناة قد تصل لحد السيول على سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الجنوب.

فيما تسقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على وسط وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 26 درجة، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 14 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و 18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 33، والصغرى 19.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 20 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 27 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 21 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أجواء ربيعية بنكهة الشتاء

من المتوقع اليوم انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

كما أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.