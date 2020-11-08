حالة الطقس اليوم الإثنين 9-11-2020 في مصر: أمطار رعدية والقاهرة تسجل 25 درجة عظمى

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، علي القاهرة والوجه البحرى، معتدلة نهارًا، باردة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة اليوم

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي بعض المناطق من (البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية)، كما تسقط أمطار متوسطة علي بعض المناطق من الشرقية، الغربية والمنوفية.

الطقس في الاسكندرية اليوم

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا، وأمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانا علي بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح).

الطقس في سانت كاترين

بينما طقس جنوب سيناء معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة علي بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب وشلاتين).

الطقس في سوهاج

وعلي شمال وجنوب الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا علي الجنوب بارد في الشمال، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي علي البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي.

حالة الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 18 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 17 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة غربا وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.