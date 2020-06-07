حالة الطقس اليوم الإثنين 8-6-2020 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارا

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد حارًا نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين على القاهرة، فإن الصغرى 21 والعظمى 36، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 26، والعظمى 38، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 34.