حالة الطقس اليوم الإثنين 8-3-2021 في مصر.. دافئة نهارًا شديدة البرودة ليلا

أكدت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية دافئة نهارًا، مائلة للدفء على السواحل الشرقية، شديدة البرودة ليلا والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع شبورة مائية صباحا على سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

موجة حارة

وتتوقع الأرصاد، أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار من 6 إلى 8 درجات.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى الـ 30 درجة مئوية في القاهرة، وذلك تيجة منخفض جوي في شرق ليبيا.