حالة الطقس اليوم الإثنين 8-2-2021 في مصر.. شبورة والقاهرة تسجل 26 درجة عظمى

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس فى السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية دافئة نهارًا، باردة ليلا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 12 للصغري. درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

اعتدال في البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج مابين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.