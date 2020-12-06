لايف

حالة الطقس اليوم الإثنين 7-12-2020 فى مصر: مائلة للحرارة ورياح نشطة

أمطار علي الاسكندرية ومطروح
دعاء محمود 12:41 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 12:41 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم ومطروح).

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

اقرأ أيضا  الداخلية: ضبط 5788 سائقًا بسبب الكمامات ومخالفات لـ 441 محلًا في يوم
حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية يصاحبها هبات علي الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا  مثيرة للاتربة.

كما تنخفض الرؤية الأفقية معها مع مرور غطاء سحابي مصاحب للتيار النفاث قد يتساقط معة بعض الأمطار علي مناطق من السواحل الشمالية.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

اقرأ أيضا  طقس غد الخميس.. بارد ليلا وممطر على السواحل الشمالية

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الاثنين 7-12-2020 فى مصر

عصام عميرة 12:59 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

الصحة: تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

المال - خاص 12:26 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

تاج الدين : مصر تشهد ثورة في الخدمات الصحية والقطاع الطبي التدريبي والتأهيلي

المال - خاص 11:59 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

بعد التعاون مع «هارفارد».. الصحة: جار استحداث وحدة أبحاث اكلينيكية بالمستشفيات

المال - خاص 11:26 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

مصدر أمني يكشف تفاصيل بلاغ من رجائي عطية لتمكينه بدخول مقر «المحامين العرب»

أماني عوض 11:26 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

عميد كلية الطب في جامعة هارفارد : بحلول 2024 نكون دربنا الآلاف من المصريين

المال - خاص 11:06 م, الأحد, 6 ديسمبر 20