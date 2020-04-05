حالة الطقس اليوم الإثنين 6-4-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين معتدلة نهارًا باردة ليلا، تصاحبها شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس تشهد شبورة مائية صباحا

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

رياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية

وأضافت أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد

وتشهد جنوب الصعيد، طقسا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة

أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر.

القاهرة تسجل 26 درجة عظمى و16 الصغرى

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22، وشرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33 والغردقة الصغرى 20 والعظمى 32.