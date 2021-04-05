حالة الطقس اليوم الإثنين 5-4-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 31 درجة عظمى

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وأتربة عالقة، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية لطيفة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من أقصي غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 19 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 18 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 55 للعظمى، و30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و15 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أجواء ربيعة

يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

الضباب

عبارة عن كرات مائية دقيقة تسبح في الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع علي أوراقها في شكل نُقط كبيرة.

وإذا كان الضباب خفيفًا سمي (بالشبورة ) وهي تعطي السماء لونًا أبيض باهتًا يُضعف المشاهدة.

وهو ينشأ عندما يبرد الهواء لدرجة التشبع، خاصة إذا كان محتويًا على ذرات من الرماد التي تصلح نواة للتكاثف.