حالة الطقس اليوم الإثنين 4-9-2023 في مصر.. مائل للحرارة ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواء حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 34 درجة، و36 محسوسة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 23 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 36 درجة، والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 25.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 35 للعظمى، و24 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، 23 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.