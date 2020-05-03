حالة الطقس اليوم الإثنين 4-5-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للحرارة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، غائمة جزئيا، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا، بارد ليلًا، وهناك أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5متر إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على القاهرة، فإن الصغرى 19، والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 36، والغردقة الصغرى 22، والعظمى 33، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 25.