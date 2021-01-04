حالة الطقس اليوم الإثنين 4-1-2020 فى مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة وذلك على القاهرة والوجه البحرى.

حالة الطقس فى السواحل

وأضاف هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس فى جنوب سيناء دافئة نهارًا باردة ليلاً، والرياح معتدلة، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما تتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا، مطالبة المواطنين بالحذر عند القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 06.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.