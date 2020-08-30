حالة الطقس اليوم الإثنين 31-8-2020 في مصر: حار وشبورة صباحًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الأحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

مائل للحرارة علي السواحل الشرقية

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما يكون مائلة للحرارة علي السواحل الشرقية، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس علي جنوب سيناء

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس، حيث لاتزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

شديد الحرارة في شمال وجنوب البلاد

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة في مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 95 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 75 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 14 للصغري.

الشهب من منظور الأرصاد الجوية

في مجال الأرصاد الجوية، تُعرف أي ظاهرة تُرصد في الغلاف الجوي أو على سطح الأرض بالشهاب، وقد تكون في شكل هطول أو جسيمات سائلة أو صلبة عالقة أو مترسّبة.

كما قد تكون شكلاً من أشكال الظواهر الضوئية أو الكهربائية، وعادة ما تكون الشهب مرئية بالنسبة لأخصائي الرصد، ولكنها مسموعة في حالة الرعد.

وفي بعض الأحيان، تنطبق أسماء الشهب أيضاً على المفاهيم ذات الصلة بها، فعلى سبيل المثال، فإن كلمة “ثلج” قد تشير إلى نوع من أنواع الظواهر الجوية المائية (مجموعة الجسيمات المتساقطة)، أو إلى الغطاء الثلجي (مجموعة الجسيمات التي تقع على الأرض) أو إلى مادة الثلج (مثل “ثلوج منجرفة من الجبال” أو كرة ثلجية”)، والجسيمات المكونة للثلوج في هذه الحالات الثلاث تكون إماّ بلورات ثلجية وإماّ رقاقات ثلجية.

كما أن هناك أيضاَ شهب تستند تسميتها إلى الجسيمات المكونة لها؛ فعلى سبيل المثال الشهب المائية “الحبيبات الثلجية” وهي مجموعة من الحبيبات الثلجية المتساقطة.