حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا على القاهرة الكبرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الغربية مائلة للحرارة نهارًا، فيما تكون شديدة الحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 43 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 50% للعظمي و 20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 60 للعظمى، و 30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 25 للعظمى و 15 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 10 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

ووجهت الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة، والتى تضمنت عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

وطالبت بعدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية، مع الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه طوال اليوم.