حالة الطقس اليوم الإثنين 30-3-2020 في مصر

تتعرض البلاد اليوم الإثنين، لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي أغلب الأنحاء، و حالة الطقس في القاهرة الكبرى تكون معتدلة نهارًا مائلة للبرودة ليلا.

حالة الطقس تشهد رياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس الوجه البحري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة علي المناطق المكشوفة.

وتابعت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ولفتت إلي أن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

مائل للحرارة علي شمال وجنوب الصعيد

ويشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الاحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1 إلي 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 29، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 29، وشرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29 والغردقة الصغرى 18 والعظمى 29.