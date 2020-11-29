حالة الطقس اليوم الإثنين 30-11-2020 في مصر: مائلة للدفء وشبورة صباحا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار متوسطة علي السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح).

الطقس في سانت كاترين

فيما تكون حالة الطقس علي جنوب سيناء دافئة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي علي السطح، كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال وجنوب الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما تشهد شمال الصعيد شبورة مائية صباحا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الشاهقة المائية

تتكون هذه الظاهرة الطبيعية غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار، وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى حتى قاعدة العمود الدوَّار.

وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لايضرُّ.