حالة الطقس اليوم الإثنين 3-7-2023 في مصر.. رياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على الشمال.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 23 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 41 درجة، والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 40، والصغرى 26.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 35 للعظمى، و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 29 للعظمى، 22 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.