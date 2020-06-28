حالة الطقس اليوم الإثنين 29-6-2020 في مصر

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين، مائلة للحرارة نهارًا لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تتأثر القاهرة بامتداد منخفض الهند الموسمي

ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية، معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

اضطراب في البحر الأحمر والرياح شمالية غربية

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر.

بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، القاهرة العظمى 35 والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 22.

وشرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 21.

الرطوبة النسبية

وأفادت هيئة الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمي و35 للصغري، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمي، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.