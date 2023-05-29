حالة الطقس اليوم الإثنين 29-5-2023 في مصر.. حار وأمطار على سيناء

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على الجنوب.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 31 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 19 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 37 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 35، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمى، و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، 19 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

تقليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحراري.