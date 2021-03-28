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حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 في مصر.. اضطراب شديد بالبحر الأحمر

لطيف نهارا
دعاء محمود 12:07 ص, الأثنين, 29 مارس 21 12:07 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواء لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، واضطراب شديد في البحر الأحمر وخليج السويس.

وتصل سرعة الرياح بالبحر الأحمر وخليج السويس من 60 إلى 70 كم/ س، وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

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وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 07 درجة.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

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حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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