حالة الطقس اليوم الإثنين 28-9-2020 في مصر: رياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

مائل للحرارة

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

حالة الطقس علي سيناء

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

شديد الحرارة

وأضافت الأرصاد، أن طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمى، و 27 للصغرى.

وعلي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 30 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26، والمحسوسة 41 عظمى و 29 صغرى.

أما دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 23، والمحسوسة 40 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 41 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري.

الرطوبة النسبية

ولفتت أشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

صقيع القش

صقيع القش عبارة عن راسب من الجليد يتكون عادة على الأجسام التي تقل درجة حرارة سطحها أو تزيد قليلاً عن صفر درجة مئوية، نتيجة تجمد الضباب أو قطيرات السُحب المفرطة البرودة على هذا سطح.