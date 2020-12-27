حالة الطقس اليوم الإثنين 28-12-2020 فى مصر .. استقرار فى الأحوال الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة وذلك على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس فى السواحل الشمالية

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وتشهد حالة الطقس فى جنوب سيناء سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، دافئة نهارًا باردة ليلاً، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري. شبورة كثيفة

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 45 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري. الطقس

حالة البحرين

وأشارت إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

انخفاض سرعات الرياح

ونوهت الهيئة إلى أن الاستقرار فى الأحوال الجوية، هو سمة الفترة القادمة حيث تزداد نسبة الرطوبة فى الطبقات القريبة من السطح، وذلك بسبب الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة علي البلاد فضلا عن انخفاض درجات الحرارة الصغري، وانخفاض سرعات الرياح.