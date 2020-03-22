حالة الطقس اليوم الإثنين 23-3-2020 في مصر

تكون حالة الطقس اليوم الاثنين معتدلة نهارًا شديدو البرودة ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة علي مناطق متفرقة، وسقوط للأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة وذلك على القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس تشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة ورياح مثيرة للأتربة والرمال على أماكن متفرقة.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح مثيرة للرمال والأتربة .

شديدة البرودة ليلا علي كافة الأنحاء

وأكدت أن طقس جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة علي خليج السويس.

أما جنوب وشمال الصعيد فالطقس مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد سقوط للأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلي 2.5 متر الرياح جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلي 2 متر والرياح جنوبية شرقية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على القاهرة الصغرى 13 والعظمي 29، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمي 26، وشرم الشيخ الصغري 17 والعظمي 28 والغردقة الصغري 16 والعظمي 26.