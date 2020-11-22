حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 في مصر: استمرار سقوط الأمطار على السواحل

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، لطيفة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

بينما حالة الطقس علي السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ_البحيرة والدقهلية).

الطقس في الاسكندرية اليوم

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش ومطروح)، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة علي خليج السويس، حيث تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي علي السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.