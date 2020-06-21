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حالة الطقس اليوم الإثنين 22-6-2020 في مصر

حارة نهارًا
دعاء محمود 1:20 ص, الأثنين, 22 يونيو 20 1:20 ص, الأثنين, 22 يونيو 20

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وستكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، حيث تتأثر شمال البلاد حتى القاهرة بمرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد،  شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

 أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، القاهرة العظمى 36 والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 20.

وشرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 21.

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بقلم دعاء محمود

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