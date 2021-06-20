حالة الطقس اليوم الإثنين 21-6-2021 في مصر .. حار ورياح نشطة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين، حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل والوجه البحرى.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 22 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الحفاظ على برودة المسكن

نوهت الأرصاد الجوية، بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من إتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساءا.

كما ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار، و24 درجة مئوية خلال الليل.

استخدم هواء الليل لتبريد المسكن مع فتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل.

تعَلِّيق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر، مع الابتعاد عن الحر بقدر المستطاع.