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حالة الطقس اليوم الإثنين 20-9-2021 في مصر.. شبورة كثيفة والقاهرة تسجل 36 درجة

معتدل ليلا
دعاء محمود 12:56 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21 12:56 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواء حارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، شبورة كثيفة على وسط سيناء ومدن القناة، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

شبورة مائية
شبورة مائية

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23.

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أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 35 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

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وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.

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بقلم دعاء محمود

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