حالة الطقس اليوم الإثنين 20-4-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الإثنين، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلا، ويكون هناك شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة.

حالة الطقس تشهد شبورة مائية صباحا علي القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

الطقس مائل للحرارة علي شمال الصعيد حار في الجنوب

فيما يشهد شمال الصعيد، طقسا مائلا للحرارة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على القاهرة، فإن الصغرى 16 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24، أما شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 30.