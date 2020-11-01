حالة الطقس اليوم الإثنين 2-11-2020 في مصر : أمطار رعدية تصل لحد السيول على بعض المناطق

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، على القاهرة والوجه البحري، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، وتضم البحيرة وكفر الشيخ، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا على السواحل الشرقية، مائلة للبرودة ليلا على السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة إلي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء فمائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي تضم حلايب وشلاتين، رأس بيناس وسانت كاترين. حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد وتضم الفيوم وأسيوط والمنيا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى، و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و 21 للصغرى.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلى 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغرى.

وتتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.