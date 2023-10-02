حالة الطقس اليوم الإثنين 2-10-2023 في مصر.. مائل للحرارة نهارًا وأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 30 درجة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و26 للصغرى

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 35، والصغرى 25.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 31 للعظمى، و23 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 29 للعظمى، 22 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.