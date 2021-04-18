حالة الطقس اليوم الإثنين 19-4-2021 في مصر.. أتربة والحرارة 41 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك نشاط للرياح مثيرة للأتربة على غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على الجنوب مع رياح مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 41 والمسحوسة 42 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 38 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 30 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 29 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 27 درجة. درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و 35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.