حالة الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020 في مصر: ارتفاع في درجات الحرارة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة، بينما تكون معتدلة علي الوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضاف خبراء الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية مائلة للحرارة نهارًا فيما تكون معتدلة علي السواحل الشرقية، مع شبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي الغربية، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة علي شمال ووسط سيناء.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد حار نهارًا، شبورة مائية صباحاً، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلي جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع أمطار خفيفة علي أقصي الغرب.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 19.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 37 للعظمي و 21 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس مضطرب

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر وحتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الحالي، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق (السلوم، وسيوة، ومطروح والضبعة)، وتكون خفيفة على الإسكندرية، وذلك خلال يوم الثلاثاء.

فيما يشهد يوم الأربعاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم، وسيوة، ومطروح، والضبعة والإسكندرية) ومناطق من الوجه البحري، وتضم البحيرة وكفر الشيخ وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا. حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل، سوف تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم، وسيوة، ومطروح والضبعة، والإسكندرية، ورشيد ودمياط) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة، وكفر الشيخ والدقهلية، والغربية، والشرقية، ومدن القناة ( بورسعيد، الإسماعيلية والسويس).

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الأجواء يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.