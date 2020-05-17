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حالة الطقس اليوم الإثنين 18-5-2020 في مصر

شديدة الحرارة
دعاء محمود 12:56 ص, الأثنين, 18 مايو 20 12:56 ص, الأثنين, 18 مايو 20

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في البلاد متأثرة بامتداد منخفض السودان وذلك علي القاهرة وباقي الأنحاء.

بينما تتأثر السواحل الشمالية بمرتفع جوي متمركز علي غرب البحر المتوسط، حيث يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في شمال الصعيد معتدلة ليلا

وقالت الهيئة إن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من الشمال والجنوب.

أما حالة الطفس في البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين على القاهرة، فإن الصغرى 25 والعظمى 41 والإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 34.

أما شرم الشيخ، الصغرى 28، والعظمى 40، والغردقة الصغري 27 والعظمى 40، بينما دمنهور الصغرى 23، والعظمى 37.

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بقلم دعاء محمود

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